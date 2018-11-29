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Нина Гребешкова рассказала о Леониде Гайдае и своей жизни после его ухода

Нина Гребешкова, вдова легендарного деятеля отечественного кинематографа Леонида Гайдая, сегодня празднует свой 88 день рождения. В преддверии праздника актриса поделилась воспоминаниями о жизни с прославленным режиссером и рассказала о том, как живет после его ухода.


Нина Гребешкова рассказала о Леониде Гайдае и своей жизни после его ухода

Нина Гребешкова и Леонид Гайдай прожили вместе 40 лет. Начало их романа было описано в одном из эпизодов комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика»: в студенческие годы Леонид Иович также трепетно провожал понравившуюся девушку Нину.
Она жила в центре столицы, а он — в загородном общежитии. Во время их романа будущий кинематографист часто ночевал в зале ожидания на вокзале, поскольку не успевал на последнюю электричку.

В браке с Леонидом Гайдаем Нине Гребешковой было непросто. Супруг был увлечен своим творчеством, а она обеспечивала ему уют. Это не мешало артистке быть хорошей женой и матерью для их дочери Оксаны.

Великий режиссер ушел из жизни четверть века назад. Его вдова признается, что очень по нему тоскует и каждый день вспоминает о нем. Однако Леонид Иович не приходит к ней во снах, и с собой не зовет.

Сейчас Нина Гребешкова ведет достаточно скромный образ жизни, но ни на что не жалуется. Она отмечает, что в целом ее все устраивает: она вдоволь спит, питается так, как ей хочется, и делает то, что ей нравится.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 12:34

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