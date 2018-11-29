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Россияне устроили дискуссию из-за предложения установить памятник Лайме Вайкуле в Москве

Появилась первая реакция на предложение установить в Москве памятник Лайме Вайкуле. Таким образом, получил свое продолжение скандал, связанный с отказом певицы давать концерты на территории Крыма, сообщает информагентство «Слово и дело».

Россияне устроили дискуссию из-за предложения установить памятник Лайме Вайкуле в Москве


Первым в ответ на предложение поставить памятник Вайкуле на Красной площади высказался Вадим Манукян. Он поспешил заверить, что никто пока не планирует начинать установку монументов еще живым личностям. В дальнейшем Манукян предложил альтернативный вариант, заключающийся в установке памятника прямо в Крыму, а точнее в Ялте, чтобы жители полуострова не забыли звезду, так как гастролировать там она не планирует.

Россияне устроили дискуссию из-за предложения установить памятник Лайме Вайкуле в Москве


Реакция Манукяна была вызвана попыткой Артура Гаспаряна заступиться за Вайкуле, наотрез отказавшуюся приезжать в Крым с концертами. Музыкальный критик уточнил, что артистка не будет делать этого в связи с санкциями, а она, как известно, является гражданкой ЕС. Гаспарян выступил с предложением установить певице памятник на Красной площади.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:52

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