Россияне устроили дискуссию из-за предложения установить памятник Лайме Вайкуле в Москве





Первым в ответ на предложение поставить памятник Вайкуле на Красной площади высказался Вадим Манукян. Он поспешил заверить, что никто пока не планирует начинать установку монументов еще живым личностям. В дальнейшем Манукян предложил альтернативный вариант, заключающийся в установке памятника прямо в Крыму, а точнее в Ялте, чтобы жители полуострова не забыли звезду, так как гастролировать там она не планирует.Реакция Манукяна была вызвана попыткой Артура Гаспаряна заступиться за Вайкуле, наотрез отказавшуюся приезжать в Крым с концертами. Музыкальный критик уточнил, что артистка не будет делать этого в связи с санкциями, а она, как известно, является гражданкой ЕС. Гаспарян выступил с предложением установить певице памятник на Красной площади.