Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя отца второй дочери

Светлана Лобода приняла участие в съемке телепередачи Gazlive, ведущим которой является рэпер Баста. Она представляет собой «вопрос-ответ», то есть, гость отвечает на вопрос не от ведущего, а непосредственно напрямую от поклонников. Не так давно певица во второй раз стала мамой, но имя отца неизвестно до сих пор. За это время начало ходить множество слухов, однако сейчас у поклонников появилась возможность спросить своего кумира лично. Певице почти с самого начала пришлось отвечать на вопрос, касательно того, кто же отец ее второй дочери. Светлана Лобода ответила достаточно лаконично - имя она скрывает из-за жестких условий ее контракта. Но, несмотря на это, ее дочери регулярно видятся со своими папами, которые активно воспитывают своих наследниц.