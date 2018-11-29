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Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя отца второй дочери

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода в эфире YouTube-проекта российского рэп-исполнителя Басты Gazlive рассказала, почему скрывает имя настоящего отца своей младшей дочери Тильды. Многие пользователи считают, что это солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя отца второй дочери
Светлана Лобода приняла участие в съемке телепередачи Gazlive, ведущим которой является рэпер Баста. Она представляет собой «вопрос-ответ», то есть, гость отвечает на вопрос не от ведущего, а непосредственно напрямую от поклонников. Не так давно певица во второй раз стала мамой, но имя отца неизвестно до сих пор. За это время начало ходить множество слухов, однако сейчас у поклонников появилась возможность спросить своего кумира лично. Певице почти с самого начала пришлось отвечать на вопрос, касательно того, кто же отец ее второй дочери. Светлана Лобода ответила достаточно лаконично - имя она скрывает из-за жестких условий ее контракта. Но, несмотря на это, ее дочери регулярно видятся со своими папами, которые активно воспитывают своих наследниц.
Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя отца второй дочери

Информация о романе певицы с Линдеманном появилась летом этого года, когда пара позировала перед объективами фотокамер на российском фестивале «Жара».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:26

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