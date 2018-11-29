Екатерина Волкова из "Ворониных" опровергла слухи о размолвке с мужем

В своём Instagram Волкова поделилась фотографией с мужем, которую давно мечтали увидеть её поклонники. Артистка призналась, что испытывает счастье от обычного времяпровождения с супругом, а в семье у неё царит гармония и любовь. Поскольку звезда востребована в театре и на телевидении, на работе она проводит большую часть будней.В блоге знаменитости также можно видеть её в профессиональном амплуа, но жизнь за кадром Волкова почти не раскрывает. В 2010 году актриса заключила брак с танцором и воспитывает от него маленькую дочь, которую шуточно зовёт Гусёной. Звезда признаётся, что всем она хорошо знакома как Вера из "Ворониных", однако её реальная жизнь более настоящая.Дома блогерша создала уют и тёплую обстановку со множеством питомцев: котом, собаками, рыбками и даже кроликами. Увидев такую жизнерадостную публикацию, поклонники звезды успокоились, что в её отношениях с мужем всё прекрасно. Волкова предложила своим подписчикам также рассказать о себе, чтобы хозяйка блога смогла познакомиться с фанатами ближе.