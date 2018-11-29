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Потеряла ключи: В Вирджинии мусорный пресс едва не расплющил 71-летнюю женщину

В Вирджинии сложный мусорный пресс едва не расплющил 71-летнюю женщину, которая случайно выбросила ключи и пыталась самостоятельно найти их в огромном автоматическом блоке. К счастью пожилой жительницы комплекса Legends at Virginia Centre, в это время рядом с мусорным уплотнителем находились люди, успевшие нажать аварийную кнопку отмены.

Потеряла ключи: В Вирджинии мусорный пресс едва не расплющил 71-летнюю женщину


В Вирджинии в жилом комплексе Legends at Virginia Centre автоматический мусорный пресс едва не расплющил 71-летнюю женщину, которая вошла в него, чтобы найти собственные ключи от квартиры. Оказалось, что перед этим пострадавшая выбросила мусор, уронив вместе с пакетом и связку ключей. Выйдя из дома, он решила зайти в огромный мусорный блок, чтобы отыскать утерянное, но пресс автоматически включился, чтобы уплотнить скопившиеся отходы. К счастью, в это же время рядом оказались её соседи, которые быстро поняли в чём дело и нажали на кнопку аварийной отмены пресса.

Несмотря на успешное завершение инцидента, пострадавшей 71-летней женщине понадобилась помощь спасателей, так как её завалило мусором и придавило ногу, из-за чего выбраться из мусорного блока самостоятельно не удавалось. Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда отметили, что такие контейнеры работают автономно — каждый раз, когда через мусоропровод в них попадает новая порция отходов включается автоматический пресс. В настоящее время 71-летняя женщина находится в больнице, но её жизни ничего не угрожает.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:50

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