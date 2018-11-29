В Новосибирской области ученицу с голубыми волосами выгнали со школы





Мать данной девочки отметила, что ей ничего не сказали о внешнем виде её ребёнка. Но когда женщина ушла из образовательного учреждения, школьницу выгнал администратор. Школьный психолог позже заявил школьнице, что старшеклассница из-за нее пришла на занятия с волосами, окрашенными в цветные краски.Учителя, разбирая данный вопрос, сделали упор на школьный устав, предусматривающий классический стиль, в котором должны посещать школу ученики. Со стороны директора были даны обещания, что администрация разберётся в данной ситуации, выслушав каждую сторону спора.