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Анфиса Чехова в Instagram рассказала об обидных прозвищах из детства

Знаменитая российская телеведущая и киноактриса Анфиса Чехова в своем блоге Instagram снова порадовала подписчиков откровениями, связанными с ее детством. На этот раз артистка рассказала об обидных прозвищах, которыми ее называли сверстники.
Анфиса Чехова в Instagram рассказала об обидных прозвищах из детства

Анфиса Чехова уже рассказывала подписчикам о травме, которую ей нанес отец, который раскритиковал содержимое ее детского дневника со стихами и девичьими переживаниями. Теперь она решилась поделиться непростыми воспоминаниями со школьной скамьи. Она призналась, что за пышные формы мальчики нередко обзывали ее «канапе». Дело в том, что в 16 лет Чехова весила около 72 килограмм, а ее рост составлял 163 сантиметра. В ответ актриса пыталась ударить обидчика, но он быстро убегал, а когда она пыталась его догнать ее бюст «прыгал», что доставляло остальным удовольствие. Однако самым обидным было «Мадам Грицацуева» и «Знойная Женщина - Мечта поэта».

На сегодняшний день природная женственность Анфисы Чеховой стала одним из ее любимых качеств во внешности. Напомним, что телеведущая недавно похудела на 30 килограмм, не прибегая к изнуряющим диетам и без похода в спортзал. По ее словам, она «слушала» свой организм и кушала только натуральную и полезную еду.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:47

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