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Звезду «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали за рекламу пищевых добавок

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь снова попала под критику антифанатов.

Несмотря на то, что Дарья довольно давно не является участницей проекта, ее личной жизнью по-прежнему продолжают интересоваться поклонники шоу. Каждый день за личным микроблогом Пынзарь следит 3 миллиона пользователей, которые с удовольствием наблюдают за развитием ее бизнеса в Турции.

Звезду «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали за рекламу пищевых добавок

Не секрет, что блондинка довольно часто указывает на то, что только благодаря успешному бизнесу ее семейство может позволит себе все то, что у них есть сейчас. Однако некоторые интернет-пользователи уверены совсем в другом.

Дело в том, что фолловеры убеждены, что львиную долю дохода Дарья получает благодаря хорошо раскученной страничке в Instagram, где экс-участница «Дома-2» в последнее время рекламирует все подряд.

В этот раз под критику недоброжелателей попал рекламный пост Пынзарь, который она разместила несколько дней назад. Как заявляет телезнаменитость в своем блоге, препарат, который она решила посоветовать своим поклонникам, предназначен для профилактики и лечения заболеваний печени.

Звезду «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали за рекламу пищевых добавок

«Печень все-таки не вечная и сколько всего в ней может вредного скопиться и токсины антибиотиков, алкоголя или жирной пищи» - отмечает Пынзарь в личном блоге.

Подписчики блондинки тут же отреагировали на пост своей любимицы. Один за другим они принялись обвинять Дарью в безответственности, ведь продукт, который она решила отрекламировать, еще не прошел тестирование в лабораториях.

К слову, по всей видимости, как раз большое количество критики в адрес Дарьи и стало причиной того, что девушка закрыла комментарии к данному рекламному посту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40

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