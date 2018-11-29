Названа причина отсутствия волос на ладонях и ступнях





По словам сотрудницы Университета Пенсильвании Сары Миллар, исследования, которые они проводили на грызунах, показали, что из-за блокировки wingless/integrated кожа теряет волосяной покров. Так, у человека кожный покров на ладонях и ступнях в больших количествах производит данный белковый ингибитор. Он блокирует работу сигнальных путей WnT, из-за чего в этой области отсутствуют волосы.У грызунов ингибитор выражен наиболее ярко. Когда генетическим путем его удалили, то в области, где кожа не имела волосяного покрова, он начал постепенно расти. При этом у кроликов в этих местах ингибитор, наоборот, не вырабатывается. Выработка ингибиторов у них прекратилась в ходе эволюционного развития.