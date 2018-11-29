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Названа причина отсутствия волос на ладонях и ступнях

Американские ученые выявили причину отсутствия волос на ладонях и ступнях. Препятствует росту волос ингибитор, являющийся белком, который блокирует сигнальные пути WnT (wingless/integrated), ответственные за развитие волосяных фолликулов.

Названа причина отсутствия волос на ладонях и ступнях


По словам сотрудницы Университета Пенсильвании Сары Миллар, исследования, которые они проводили на грызунах, показали, что из-за блокировки wingless/integrated кожа теряет волосяной покров. Так, у человека кожный покров на ладонях и ступнях в больших количествах производит данный белковый ингибитор. Он блокирует работу сигнальных путей WnT, из-за чего в этой области отсутствуют волосы.

У грызунов ингибитор выражен наиболее ярко. Когда генетическим путем его удалили, то в области, где кожа не имела волосяного покрова, он начал постепенно расти. При этом у кроликов в этих местах ингибитор, наоборот, не вырабатывается. Выработка ингибиторов у них прекратилась в ходе эволюционного развития.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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