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Пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый мировой рекорд

В Грозном пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый мировой рекорд. Мальчик смог отжаться от пола 3 202 раза за несколько часов.
Пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый мировой рекорд

Рахим Куриев из села Донди-Юрт Чеченской Республики повторил несколько тысяч отжиманий перед представителями Книги рекордов России. До этого юному спортсмену уже удавалось сделать 4 тысячи рывков за 2 с половиной часа, однако результат не был официально зарегистрирован. Куриев приехал вместе с семьёй в Грозный, чтобы ещё раз доказать своё первенство. Также во время установления целых шести рекордов присутствовал Рамзан Кадыров, редактор Станислав Коненко, наблюдавший за правильность выполнения мероприятия, и Андрей Лобков, фитнес-рекордсмен.

За один подход мальчику удалось выполнить 3 202 отжимания, за 40,57 минут - 1000, за 1,5 часа - 2 тысячи раз. За час Куриев проделал 1 419 повторов, за 2 - 2 559. 3 тысячи отжиманий дались маленькому атлету за 2,22 часа и 9 секунд. Все эти результаты были занесены в Книгу рекордов России.

Редактор отметил, что никогда раньше не наблюдал, как кто-то выполняет такое число упражнений с точным соблюдением техники. Рамзан Кадыров удостоил юного чеченца звания почётного гражданина, упомянув, что Куриев стал самым молодым его обладателем.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:55

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