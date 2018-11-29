В Калифорнии бизнесмен раздал 1 млн долларов школьникам, пострадавшим от пожаров





В Калифорнии 90-летний бизнесмен решил проявить заботу о тех, кто пострадал от недавних лесных пожаров. Особенно Боба Уилсона тронула информация о том, что в городе Чико, который недавно посещал даже Арнольд Шварценеггер, выгорело практически 90% всех сооружений, в том числе и частных жилых домов. Мужчина решил раздать 1 млн долларов ученикам и преподавателям Paradise High School, чтобы те знали, что они не остались один на один со своей бедой. Бизнесмен посетил учебное заведение с двумя чемоданами, каждый из которых был просто набит чеками для 980 учащихся и 105 учителей. Каждый получил по 1 тысяче долларов.О том, почему решил помочь пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии, Боб Уилсон отвечает, что всегда с теплотой вспоминает свои школьные годы, и понимает, насколько важна в таких случаях не только моральная, но и финансовая поддержка. Кроме того, 90-летний бизнесмен является владельцем крупного ресторана, а потому считает, что у него достаточно возможностей для такого рода помощи.