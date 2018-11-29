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Анна Семенович в Instagram показала пикантный видеоролик

Знаменитая российская певица и телеведущая Анна Семенович в своем блоге Instagram показала пикантный видеоролик, где демонстрирует глубокий вырез. Поклонники оценили образ кумира.
Анна Семенович в Instagram показала пикантный видеоролик

Анна Семенович опубликовала пост с gif-изображением, где ее можно увидеть позирующей на кухне в коротких чулках, туфлях на шпильке и в платье, которое выгодно подчеркивает бюст артистки. Волосы уложены в прическу и нанесен яркий макияж, в одной руке она держит глубокую миску, а в другой деревянную лопатку. В комментариях она написала: «Всех накормлю, кто голодный?».

Читатели блога Семенович оставили множество положительных комментариев. Многие отметили, что данный наряд ей очень идет. За короткий отрезок времени публикацию просмотрели более 20 000 пользователей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:25

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