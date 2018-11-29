Анна Семенович в Instagram показала пикантный видеоролик
Знаменитая российская певица и телеведущая Анна Семенович в своем блоге Instagram показала пикантный видеоролик, где демонстрирует глубокий вырез. Поклонники оценили образ кумира.
Анна Семенович опубликовала пост с gif-изображением, где ее можно увидеть позирующей на кухне в коротких чулках, туфлях на шпильке и в платье, которое выгодно подчеркивает бюст артистки. Волосы уложены в прическу и нанесен яркий макияж, в одной руке она держит глубокую миску, а в другой деревянную лопатку. В комментариях она написала: «Всех накормлю, кто голодный?».
Читатели блога Семенович оставили множество положительных комментариев. Многие отметили, что данный наряд ей очень идет. За короткий отрезок времени публикацию просмотрели более 20 000 пользователей.
Анна Семенович опубликовала пост с gif-изображением, где ее можно увидеть позирующей на кухне в коротких чулках, туфлях на шпильке и в платье, которое выгодно подчеркивает бюст артистки. Волосы уложены в прическу и нанесен яркий макияж, в одной руке она держит глубокую миску, а в другой деревянную лопатку. В комментариях она написала: «Всех накормлю, кто голодный?».
Читатели блога Семенович оставили множество положительных комментариев. Многие отметили, что данный наряд ей очень идет. За короткий отрезок времени публикацию просмотрели более 20 000 пользователей.