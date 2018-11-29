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Квентин Тарантино женился на молодой модели

Голливудский режиссер Твентин Тарантино в среду, 28 ноября, женился на молодой модели и певице из Израиля Даниэле Пик. Вечеринка состоялась в Лос-Анджелесе, а организовал ее продюсер Харви Вайнштейн.

Квентин Тарантино женился на молодой модели


Отмечается, что на праздновании были лишь самые родные и близкие для молодоженов люди. Это первый брак как для 55-летнего Тарантино, так и для Пик. Детей у них также нет.

Журналисты пишут, что до этого Квентин Тарантино состоял в отношениях с Мирой Сорвино и Софией Копполо, но под венец позвал Даниэлу Пик. С Пик, которая младше его на 20 лет, Тарантино встретился девять лет назад на территории Израиля, когда проводил рекламную кампанию картины «Бесславные ублюдки», Летом прошлого году пара объявила о помолвке. Отметим, что Даниэла Пик дочь известного певца Цвика Пик, который написал песню «Дива» триумфатора «Евровидения 1988».



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:43

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