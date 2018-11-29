Vivo собирается представить новый смартфон Vivo NEX S2 с двумя дисплеями
Vivo планирует представить новую версию смартфона Vivo NEX S2, которая будет обладать двумя дисплеями. Устройство должно использовать технологию RGB LED. Речь идёт о вспышке передней камеры.
Благодаря данной технологии можно будет делать качественные фото в случае минимального освещения. Представителями компании раньше отмечалось, что они планируют презентовать ряд новых аппаратов, которые имеют два дисплея. Переднюю камеру на телефоне можно будет использовать, как сканер лица, чтобы разблокировать устройство. Новая версия смартфона схожа визуально с Nubia X, который анонсировали в конце октября. Информация о дате презентации, а также стоимости будущего телефона держится пока в секрете. В смартфоне, возможно будет использоваться технология 3D Time of Flight, которая применяется в тройном модуле камеры.
«Dni24» ранее передавали, что бюджетная версия Blu Vivo XL4 будет наделена емкой аккумуляторной батареей. Устройство при небольшой нагрузке может функционировать на протяжении 2 дней.
Благодаря данной технологии можно будет делать качественные фото в случае минимального освещения. Представителями компании раньше отмечалось, что они планируют презентовать ряд новых аппаратов, которые имеют два дисплея. Переднюю камеру на телефоне можно будет использовать, как сканер лица, чтобы разблокировать устройство. Новая версия смартфона схожа визуально с Nubia X, который анонсировали в конце октября. Информация о дате презентации, а также стоимости будущего телефона держится пока в секрете. В смартфоне, возможно будет использоваться технология 3D Time of Flight, которая применяется в тройном модуле камеры.
«Dni24» ранее передавали, что бюджетная версия Blu Vivo XL4 будет наделена емкой аккумуляторной батареей. Устройство при небольшой нагрузке может функционировать на протяжении 2 дней.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:32