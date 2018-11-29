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Ученые изучили результаты неудачных операций по увеличению пениса

Ученые проанализировали результаты неудачных операций по увеличению пениса у 11 человек в возрастной группе от 21 до 77 лет, чтобы понимать, какие риски могут ожидать других мужчин. К сожалению, врачи не всегда могут вернуть мужчине его уверенность в себе.
Ученые изучили результаты неудачных операций по увеличению пениса

Ученые изучили последствия таких операций как подкожная инъекция силикона, которая совершалась без присмотра медиков. Далее они рассмотрели результаты инъекции жира или имплантатов на основе силикона. Итоги показывают, что у пациентов наблюдались отек мошонки и инвалидизация пениса. И самый сложный случай - это инфицирование, вследствие чего врачи были вынуждены удалить одно яичко. Однако это еще не все последствия. Также встречалось искривление полового члена, сексуальная дисфункция и долгое заживление ран. Не всегда врачи могли помочь «пострадавшему», и исправить «работу» непрофессионалов.


Эксперты заявляют о том, что многие мужчины приуменьшают реальные размеры своего достоинства и решаются на подобные вмешательства. Но им нужно знать, с какими рисками придется столкнуться. Ведь лучше иметь полноценно функционирующий орган, чем рисковать его полной дисфункцией.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:07

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