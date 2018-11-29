Ксения Бородина призналась, что разместила скрытые камеры по всему дому

«Безопасность прежде всего! Наблюдает за детьми, когда нас нет дома» - заявила Ксения Бородина в недавнишнем Stories.

«Очень хочется проводить больше времени с Теюшей и Марусей, но я понимаю, что для того, чтобы у них все было, мне нужно работать каждый день!» - не единожды отмечала Бородина в своих прямых эфирах.





Ксения призналась поклонникам, что решила разместить по всему дому скрытые видеокамеры, чтобы постоянно наблюдать не только за няней, когда ее с мужем нет дома, но и за поведением Теи и Маруси.По словам Бородиной, ей хочется постоянно контролировать своих наследниц, но их безопасность для нее превыше всего.Оказывается, что телезнаменитость очень любит наблюдать за девочками, когда находится, к примеру, на работе или едет за рулем своего автомобиля. Это позволяет Ксении и ее любимому супругу Курбану Омарову понять, почему же в некоторые дни их няня жалуется на поведение Теи и Маруси.Ни секрет, что в последнее время Бородина старается как можно больше времени проводить с наследницами. Время от времени Ксюша летает с девочками в теплые страны или посещает различные детские развлекательные мероприятия. Впрочем, из-за довольно жесткого графика работы звездной маме не всегда удается находиться возле Маруси и Теи, о чем ведущая «Дома-2» уже неоднократно жаловалась поклонникам.А это значит, что благодаря скрытым видеокамерам по дому знаменитости удается хоть и через дисплей телефона, но все же наблюдать, как растут ее дочери.