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Ксения Бородина призналась, что разместила скрытые камеры по всему дому

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина переживает за безопасность дочерей, поэтому установила видеонаблюдение за ними.

Ксения призналась поклонникам, что решила разместить по всему дому скрытые видеокамеры, чтобы постоянно наблюдать не только за няней, когда ее с мужем нет дома, но и за поведением Теи и Маруси.

Ксения Бородина призналась, что разместила скрытые камеры по всему дому

По словам Бородиной, ей хочется постоянно контролировать своих наследниц, но их безопасность для нее превыше всего.

«Безопасность прежде всего! Наблюдает за детьми, когда нас нет дома» - заявила Ксения Бородина в недавнишнем Stories.

Оказывается, что телезнаменитость очень любит наблюдать за девочками, когда находится, к примеру, на работе или едет за рулем своего автомобиля. Это позволяет Ксении и ее любимому супругу Курбану Омарову понять, почему же в некоторые дни их няня жалуется на поведение Теи и Маруси.

Ксения Бородина призналась, что разместила скрытые камеры по всему дому

Ни секрет, что в последнее время Бородина старается как можно больше времени проводить с наследницами. Время от времени Ксюша летает с девочками в теплые страны или посещает различные детские развлекательные мероприятия. Впрочем, из-за довольно жесткого графика работы звездной маме не всегда удается находиться возле Маруси и Теи, о чем ведущая «Дома-2» уже неоднократно жаловалась поклонникам.

«Очень хочется проводить больше времени с Теюшей и Марусей, но я понимаю, что для того, чтобы у них все было, мне нужно работать каждый день!» - не единожды отмечала Бородина в своих прямых эфирах.

А это значит, что благодаря скрытым видеокамерам по дому знаменитости удается хоть и через дисплей телефона, но все же наблюдать, как растут ее дочери.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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