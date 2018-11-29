Телескоп TESS нашел новый горячий юпитер возле молодой и яркой звезды





По словам сотрудника Южной европейской обсерватории (ESO) Матиаса Джонса, обнаруженная ими планета является раздутым транзитным горячим юпитером, движущимся по круговой орбите. Один оборот вокруг звезды планета HD 2685b делает за 4,13 дня. Газовый гигант примерно в 1,44 больше и в 1,2 раза массивнее Юпитера. Поверхность его раскалена до 1800 градусов.Звезда HD 2685 (иные названия TIC 267263253 и NOI 135) является относительно молодым светилом, чей возраст не превышает 1,3 миллиарда лет. Для сравнения, текущий возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет. Ученые отмечают, что HD 2685 является наиболее яркой звездой, вокруг которой вращается транзитный горячий юпитер.