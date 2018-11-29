«Дом-2»: Роза Максимова призналась, что провела ночь в объятиях Валеры Блюменкранца

«Ночью у нас произошло «волшебство». Мне казалось, что он чувствует каждую мою точку» - утверждает новенькая участница «Дома-2».

«Видимо, что «Остров любви» действительно сближает людей.. Вчера был шикарный день!» - заявила Роза.







Как удалось выяснить, на Сейшельских островах Роза решила закрутить с Валерием курортный роман. Брюнетка практически сразу же приняла предложение Блюменкранца переехать к нему в бунгало. И вот уже сегодня ребята провели страстную ночь.По словам самой Максимовой, интрижка с бывшим супругом Таты Абрамсон закрутилась на днях, когда на «Острове любви» проходила очередная вечеринка. В тот вечер между участниками вспыхнула страсть, которая чуть не дошла к «волшебству», однако ничего не было.Оказывается, что на следующий день Валерий не стал давать заднюю и продолжил добиваться внимания Максимовой, флиртовать и заигрывать с девушкой. В итоге Роза, после свидания с Блюменкранцем, не смогла больше держать себя в руках и решила переехать к нему.Из слов Розы становится понятно, что главным толчком для нее стало последнее романтическое свидание, которое Валерий устроил ей на вертолете. Также Максимова подчеркивает, что не ожидала того, что за довольно короткий промежуток времени так быстро сможет сблизиться с мужчиной и довериться ему целиком и полностью.Сейчас же Роза с уверенностью может сказать, что чувствует симпатию к себе от Валерия. Только вот новенькая участница «Дома-2» до сих пор не может понять, почему, когда они находились на Поляне, она не замечала мужчину.