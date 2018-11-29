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Олег Газманов совершил прыжок на сцене «Крокус Сити Холла»

Знаменитый российский певец Олег Газманов в своем блоге Instagram показал снимок со своим фирменным сальто. Прыжок артист совершил на юбилейном концерте в «Крокус Сити Холле».
Олег Газманов совершил прыжок на сцене «Крокус Сити Холла»

Олег Газманов не так давно отпраздновал свои 67 лет, но, несмотря на это, остается в отличной форме и с удовольствием это демонстрирует. В здании «Крокус Сити Холла» прошел его концерт, который был посвящен круглой дате его деятельности на сцене – 50 лет. В разгаре одной из песен 67-летний Газманов решил совершить прыжок, чем удивил зрителей в зале. Фотографию данного события артист опубликовал в своем аккаунте Instagram. Под постом он отметил, что кажется, осень в его жизни никогда не наступит, а полет не будет прерван вовсе.

Читатели блога Олега Газманова поздравили кумира со значимой датой и пожелали ему продолжения карьеры несмотря ни на что. Публикация с большой скоростью начала набирать отметки «Нравится».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:31

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