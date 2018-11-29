Елену Малышеву обвиняют в завышенных ценах на авторскую диету

На своей странице Малышева сделала очередную рекламу авторской диеты, пожаловавшись, что некоторые несправедливо считают её слишком дорогостоящей. Услуга на месяц обходится от 16 до 22,8 тысяч рублей. За эти деньги клиент получает полный рацион питания, ориентированный на расчёт потребляемых калорий. Худеющие могут не тратиться на походы в магазин, поскольку месяц им будут доставлять готовую еду.Для сравнения Малышева заметила, что в Останкино чашка кофе стоит 150 рублей. Одно блюдо в диете же обойдётся в 135 рублей. Телеведущая считает такую стоимость вполне адекватной результату. Впрочем, с такими выводами вновь не согласились пользователи соцсети.Одни вспомнили, что Малышевой интересуются в основном пенсионеры, которые получают по 10-12 тысяч рублей. Бывшая клиентка доктора даже рассказала шокирующую историю. Месяц она питалась продуктами от Малышевой и сбросила 4 килограмма, однако сразу после этого попала в больницу, где ей вырезали желчный пузырь.Врачи заподозрили, что именно диета спровоцировала болезнь. Другие пользователи назвали цены в клинике ведущей на анализы и приёмы баснословными.