Ксения Бородина продолжает зарабатывать на легкой рекламе

«Бородина, может хватит зарабатывать на нас? Легких денег захотелось?», «Очень в последнее время разочаровала! Не ожидала, что ты к легкой рекламе опустишься! Текст хоть учи!» - пишут в Сети.

Всем известно, что многие знаменитости не только являются активными пользователями социальных сетей, но и за счет своей популярности хорошо зарабатывают на личных блогах. К таким звездам уже давно относится и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.На страничку Ксюши подписано почти 12 миллионов пользователей, которые давным-давно привыкли к тому, что их любимица регулярно рекламирует ту или иную продукцию. Ведь грамотной подачи телезнаменитости многим остается только завидовать, да и сотрудничает Бородина только с проверенными брендами, как она сама заявляет, что позволяет ее поклонницам целиком и полностью довериться ей.Впрочем, на днях Ксения продемонстрировала, что ей, по всей видимости, уже не так важно мнение фанатов, так как знаменитость только то и делает, что публикует в личном инста-блоге рекламные посты довольно сомнительной продукции.Также многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что Бородина перестала заучивать текст, который предоставили ей ее партнеры. Сейчас Ксюша просто садится перед камерой и читает вслух о той или иной услуге. На днях телеведущая «Дома-2» решила прорекламировать художественный кинофильм, который заявила, что каждый должен посмотреть.Невооруженным взглядом видно, что Ксения читает текст, который ей следовало бы выучить, что очень разозлило ее поклонников.