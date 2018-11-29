Ксения Бородина продолжает зарабатывать на легкой рекламе
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина перестала учить текст рекламы, которую у нее заказывают.
Всем известно, что многие знаменитости не только являются активными пользователями социальных сетей, но и за счет своей популярности хорошо зарабатывают на личных блогах. К таким звездам уже давно относится и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
На страничку Ксюши подписано почти 12 миллионов пользователей, которые давным-давно привыкли к тому, что их любимица регулярно рекламирует ту или иную продукцию. Ведь грамотной подачи телезнаменитости многим остается только завидовать, да и сотрудничает Бородина только с проверенными брендами, как она сама заявляет, что позволяет ее поклонницам целиком и полностью довериться ей.
Впрочем, на днях Ксения продемонстрировала, что ей, по всей видимости, уже не так важно мнение фанатов, так как знаменитость только то и делает, что публикует в личном инста-блоге рекламные посты довольно сомнительной продукции.
Также многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что Бородина перестала заучивать текст, который предоставили ей ее партнеры. Сейчас Ксюша просто садится перед камерой и читает вслух о той или иной услуге. На днях телеведущая «Дома-2» решила прорекламировать художественный кинофильм, который заявила, что каждый должен посмотреть.
Невооруженным взглядом видно, что Ксения читает текст, который ей следовало бы выучить, что очень разозлило ее поклонников.
Всем известно, что многие знаменитости не только являются активными пользователями социальных сетей, но и за счет своей популярности хорошо зарабатывают на личных блогах. К таким звездам уже давно относится и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
На страничку Ксюши подписано почти 12 миллионов пользователей, которые давным-давно привыкли к тому, что их любимица регулярно рекламирует ту или иную продукцию. Ведь грамотной подачи телезнаменитости многим остается только завидовать, да и сотрудничает Бородина только с проверенными брендами, как она сама заявляет, что позволяет ее поклонницам целиком и полностью довериться ей.
Впрочем, на днях Ксения продемонстрировала, что ей, по всей видимости, уже не так важно мнение фанатов, так как знаменитость только то и делает, что публикует в личном инста-блоге рекламные посты довольно сомнительной продукции.
Также многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что Бородина перестала заучивать текст, который предоставили ей ее партнеры. Сейчас Ксюша просто садится перед камерой и читает вслух о той или иной услуге. На днях телеведущая «Дома-2» решила прорекламировать художественный кинофильм, который заявила, что каждый должен посмотреть.
Невооруженным взглядом видно, что Ксения читает текст, который ей следовало бы выучить, что очень разозлило ее поклонников.
«Бородина, может хватит зарабатывать на нас? Легких денег захотелось?», «Очень в последнее время разочаровала! Не ожидала, что ты к легкой рекламе опустишься! Текст хоть учи!» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07