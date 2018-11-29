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Россию назвали лидером в Европе по распространению ВИЧ

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали доклад по распространению ВИЧ в Европе в минувшем году. Эксперты назвали Россию лидером по данному показателю. Схожая ситуация отмечается в Белоруссии и Украине.

Россию назвали лидером в Европе по распространению ВИЧ


По данным ВОЗ, на европейском континенте в 2017 году было выявлено около 160 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, при этом, на Восточную Европу приходится 130 тысяч, а 104 тысячи на Россию. По усредненному показателю на 100 тысяч населения в восточной части Европы приходится 51 случай заболевания, а в западной лишь 6,4. Ситуация в Центральной Европе еще лучше 3,2.

В РФ число зараженных на 100 тысяч человек составляет 71, а в Украине и Белоруссии 37 и 26,1. Самые низкие показатели отмечены в Боснии (0,3), Словакии (1,61) и Словении (1,92).

По словам координатора по борьбе с инфекционными заболеваниями в Европе Масуда Дара, в ВОЗ намерены через два года достигнуть целей программы 90-90-90, при которой 90% зараженных людей должны знать о своем статусе, столько же получать терапевтическое лечение и иметь неопределяемый уровень вируса в организме. Он отметил, что ситуация в Восточной Европе ужасает на фоне стран Евросоюза. В первом случае фиксируется рост заболевания, а во втором спад.

Если говорить о среднестатистическом человеке с ВИЧ, то это гетеросексуальный мужчина старше 50 лет. Кроме полового пути распространения, вирус переходил к другим людям через тяжелые наркотики, а также от матери к ребенку.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:13

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