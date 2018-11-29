Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах супружеской жизни на расстоянии





Жизнь Дарьи часто подвергается нападкам хейтеров и она решила ответить всем сразу на своем YouTube-канале, рассказав о плюсах и минусах жизни на расстоянии.Так Пынзарь указала, что теперь ей не приходится постоянно готовить еду, убирать в доме и отпрашиваться погулять с подругами. Зато когда она встречается с мужем, их страсть разгорается в десятки раз больше.К минусам Дарья относит свое одиночество, когда «не на кого лапку закинуть» и ей приходится «собирать детей с горстку и спать с ними, чтобы не чувствовать одиночества».Напомним, что Дарья и Сергей Пынзари одна из самых крепких и благополучных семейных пар, образовавшихся на телепроекте «Дом-2».