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Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах супружеской жизни на расстоянии

Экс-участница «дом-2» Дарья Пынзарь уже около полугода проживает с детьми в Турции, тогда как ее супруг Сергей остался в Москве. Мать двоих сыновей рассказала о преимуществах супружества на расстоянии, отметив, что расставание лишь усиливает страсть.

Жизнь Дарьи часто подвергается нападкам хейтеров и она решила ответить всем сразу на своем YouTube-канале, рассказав о плюсах и минусах жизни на расстоянии.

Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах супружеской жизни на расстоянии

Так Пынзарь указала, что теперь ей не приходится постоянно готовить еду, убирать в доме и отпрашиваться погулять с подругами. Зато когда она встречается с мужем, их страсть разгорается в десятки раз больше.

К минусам Дарья относит свое одиночество, когда «не на кого лапку закинуть» и ей приходится «собирать детей с горстку и спать с ними, чтобы не чувствовать одиночества».

Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах супружеской жизни на расстоянии

Напомним, что Дарья и Сергей Пынзари одна из самых крепких и благополучных семейных пар, образовавшихся на телепроекте «Дом-2».




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04

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