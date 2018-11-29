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СМИ: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной, сообщает СМИ её близкая подруга. Новая избранница ведущего также имеет ребёнка от первых отношений и такую же собаку, как у сожителя.
СМИ: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

После трёх лет холостяцкой жизни, которые Шепелев провёл без Жанны Фриске, в его окружении вновь появилась женщина. Новую знакомую заметили папарацци, когда телеведущий с 5-летним сыном Платоном ездил в отпуск в Италию. Сопровождала кавалера Екатерина Тулупова, которая, по словам её подруги Елены, стала очень близка шоумену.

Совместное путешествие было не случайным, поскольку пара в январе 2017-го уже была на романтический каникулах в Милане, куда Шепелев отвёз Тулупову на выходные. Во время следующей поездки возлюбленные уже взяли с собой детей, побывали в садах Боболи во Флоренции и вновь вернулись в столицу моды Италии. Так компания разъезжала весь конец июля и август.

Вернувшись в Москву, Шепелев и Тулупова съехались. Елена упомянула, что ведущий даже приобрёл себе такого же ши-тцу, как у избранницы, так что собаки теперь живут вместе.

Новая пассия шоумена также появлялась на снимках папарацци, где её можно видеть с ним и детьми. Отметим, что сам Шепелев предпочитает скрывать личную жизнь, хотя преданные поклонники желают ему обрести счастье с новой женой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:52

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