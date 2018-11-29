Кирилл «Руки-Базуки» хочет отношений с Ольгой Бузовой





При этом парень предупреждает певицу, что такие отношения возможны пока он один, намекая на свою востребованность у прекрасного пола., - поет Кирилл песню специально для звезды телестройки.«Руки-базуки» называет себя суперсуществом, а Бузову суперзвездой и отмечает, что они могут составить потрясающую пару, при этом парень признается, что «хочет» Ольгу и при этом его сердце «искрится и хочет в нее внедриться».В завершение Терехин предупредил, что времени у Ольги мало, «пока он герой номер один».