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Кирилл «Руки-Базуки» хочет отношений с Ольгой Бузовой

Известный медиа-персонаж «Руки Базуки» Кирилл Терешин опубликовал в соцсети ролик, в котором призывает ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову завязать с ним отношения.

При этом парень предупреждает певицу, что такие отношения возможны пока он один, намекая на свою востребованность у прекрасного пола.

Кирилл «Руки-Базуки» хочет отношений с Ольгой Бузовой

«Ольга Бузова ничего не боится? Врет, она боится меня и моих «пушек». Она боится в меня влюбиться», - поет Кирилл песню специально для звезды телестройки.

«Руки-базуки» называет себя суперсуществом, а Бузову суперзвездой и отмечает, что они могут составить потрясающую пару, при этом парень признается, что «хочет» Ольгу и при этом его сердце «искрится и хочет в нее внедриться».

В завершение Терехин предупредил, что времени у Ольги мало, «пока он герой номер один».




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:41

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