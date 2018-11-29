АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Omega выпустила часы с задней стенкой в виде темной стороны Луны

Фирма по производству люксовых часов Omega изготовила хронограф, задняя стенка которого похожа на поверхность темной стороны Луны. Часы под названием Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo были выпущены в честь 50-летней годовщины экспедиции США к спутнику Земли.

Omega выпустила часы с задней стенкой в виде темной стороны Луны


Лицевая часть хронографа имеет скелетонизированный циферблат и представляет собой светлую сторону спутника Земли. Сквозь отверстия виднеются черные детали механизма калибра 1869, обработанные лазерной установкой, придавшей им темный оттенок. Кроме того, на задней стенке часов были выгравированы слова члена экипажа «Аполлон-8» Джима Ловелла: We’ll see you on the other side («До встречи на другой стороне»). Космонавт их произнес в тот момент, когда корабль устремился к темной стороне Луны, после чего связь с Землей была потеряна.

Корпус часов Omega изготовлен из керамики и черного оксида циркония. Стрелки циферблата покрывает контрастный лак, имеющий желтый оттенок. Детали калибра 1869 сделаны таким образом, чтобы контрастно отличаться от механизма версии калибра 1861, созданного в честь первой высадки на Луну.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп TESS нашел новый горячий юпитер возле
Ксения Бородина призналась, что разместила
Елену Малышеву обвиняют в завышенных ценах на
Олег Газманов совершил прыжок на сцене «Крокус
«Дом-2»: Роза Максимова призналась, что провела
В Новой Зеландии нашли останки загадочного
Анастасия Ендальцева и Алиана Устиненко во время
Россию назвали лидером в Европе по
Ксения Бородина продолжает зарабатывать на легкой
Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах
СМИ: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной
Omega выпустила часы с задней стенкой в виде
Кирилл «Руки-Базуки» хочет отношений с Ольгой
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену
Группа Serebro в своем нынешнем составе объявила
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров
Ученые пересмотрели механизм формирования
Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей
Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у
Ольга Бузова заставила Ксению Бородину
Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску
Парни из Дома-2 собрались вокруг живота Алёны
Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что
Археологи обнаружили в шотландском аббатстве
Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во
Алена Водонаева откровенно рассказала об
Ученые рассказали, как регулярное потребление
Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким
В России внедорожники реализованы на сумму больше
Просмотреть все новости