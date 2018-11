Omega выпустила часы с задней стенкой в виде темной стороны Луны

Лицевая часть хронографа имеет скелетонизированный циферблат и представляет собой светлую сторону спутника Земли. Сквозь отверстия виднеются черные детали механизма калибра 1869, обработанные лазерной установкой, придавшей им темный оттенок. Кроме того, на задней стенке часов были выгравированы слова члена экипажа «Аполлон-8» Джима Ловелла: We’ll see you on the other side («До встречи на другой стороне»). Космонавт их произнес в тот момент, когда корабль устремился к темной стороне Луны, после чего связь с Землей была потеряна.Корпус часов Omega изготовлен из керамики и черного оксида циркония. Стрелки циферблата покрывает контрастный лак, имеющий желтый оттенок. Детали калибра 1869 сделаны таким образом, чтобы контрастно отличаться от механизма версии калибра 1861, созданного в честь первой высадки на Луну.