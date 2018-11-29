Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал телешоу





Человек с экстрасенсорными способностями рассказал, что еще на этапе кастинга и подписания контракта ему было предложено заплатить за ведение по проекту и приобрести участие. Он отметил, что данное предложение было сделано лишь после заключения договора о нераспространении. Экстрасенс указал, что принимал участие в 4 сезоне «Битвы». Таким образом, за полмиллиона рублей он мог обеспечить свое участие сразу в финале еще при прохождении отборочного тура.В завершение участник «Битвы экстрасенсов» отметил, что съемка в шоу может принести хорошие доходы в будущем, поскольку проект является хорошей рекламной площадкой. Это поняли сами организаторы программы, и стали советовать зрителям не платить большие деньги за личные сеансы у экстрасенсов.Участник проекта также рассказал, что на шоу всем заведуют редактора и они делятся перед испытаниями информацией, которую найдут продюсеры. Он подчеркивает, что не знает, снимались ли в шоу настоящие предсказатели и ведьмы, но там было достаточно откровенных проходимцев без каких-либо способностей."Битва экстрасенсов" выходит с 2007 года на телеканале ТНТ. К настоящему времени на экраны вышли 19 сезонов передачи. Телепроект часто становился объектом критики из-за постановочного характера и участия людей без экстрасенсорных способностей. Ранее ведущий программы Михаил Пореченков говорил, что это обычное шоу, которое строится на актерской игре, и не стоит тут искать никакой мистики.