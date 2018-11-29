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Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал телешоу

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» на условиях сохранения анонимности назвал журналистам цену выхода в финал телешоу. Ему предложили заплатить 450 тысяч рублей, чтобы оказаться в числе финалистов проекта.

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал телешоу


Человек с экстрасенсорными способностями рассказал, что еще на этапе кастинга и подписания контракта ему было предложено заплатить за ведение по проекту и приобрести участие. Он отметил, что данное предложение было сделано лишь после заключения договора о нераспространении. Экстрасенс указал, что принимал участие в 4 сезоне «Битвы». Таким образом, за полмиллиона рублей он мог обеспечить свое участие сразу в финале еще при прохождении отборочного тура.

В завершение участник «Битвы экстрасенсов» отметил, что съемка в шоу может принести хорошие доходы в будущем, поскольку проект является хорошей рекламной площадкой. Это поняли сами организаторы программы, и стали советовать зрителям не платить большие деньги за личные сеансы у экстрасенсов.

Участник проекта также рассказал, что на шоу всем заведуют редактора и они делятся перед испытаниями информацией, которую найдут продюсеры. Он подчеркивает, что не знает, снимались ли в шоу настоящие предсказатели и ведьмы, но там было достаточно откровенных проходимцев без каких-либо способностей.

"Битва экстрасенсов" выходит с 2007 года на телеканале ТНТ. К настоящему времени на экраны вышли 19 сезонов передачи. Телепроект часто становился объектом критики из-за постановочного характера и участия людей без экстрасенсорных способностей. Ранее ведущий программы Михаил Пореченков говорил, что это обычное шоу, которое строится на актерской игре, и не стоит тут искать никакой мистики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:36

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