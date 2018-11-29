Группа Serebro в своем нынешнем составе объявила о распаде





Первой о своем уходе из коллектива сообщила Ольга Серябкина в октябре текущего года. Это должно произойти в 2019 году. Продюсер Максим Фадеев отметил, что исполнительница сосредоточиться на сольной карьере, а их сотрудничество продолжится. Теперь об уходе из Serebro сообщили и другие ее участницы. В комментариях подписчики по-разному отнеслись к данной новости. Одни расстроились и пожелали девушкам удачи, а другие стали писать нелестные отзывы об их творчестве.Отметим, что Максим Фадеев уже объявил кастинг на участие в группе, который пройдет с 28 ноября по 4 декабря. Всем желающим необходимо разместить в Instagram видео со своим выступлением и написать хэштег #serebrocasting.