Ученые пересмотрели механизм формирования современной Вселенной





Специалисты Университета Западной Австралии установили, что первые звезды, образовавшиеся из водородных облаков, которые появились после начала расширения Вселенной, взрывались слишком медленно. Если ранее ученые предполагали, что первые сверхновые были турбулентными, то теперь математический анализ показал, что коллапсирующие звезды, хоть и были мощными, но они не являлись настолько бурными и быстрыми.После медленного взрыва сверхновой появлялся избыток энергии, который словно «запирался» в отдельных внутренних областях погибающей звезды. Именно в этих точках легкие атомы превращались в тяжелые, в результате чего во Вселенной появились первые атомы железа, серебра, золота и других металлов.