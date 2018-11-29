АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Ученые пересмотрели механизм формирования современной Вселенной

Ученые изменили представления о механизме, образовавшем современную Вселенную. Оказалось, что реальные условия, появившиеся сразу после Большого Взрыва, не похожи на те, что предполагали астрофизики.

Ученые пересмотрели механизм формирования современной Вселенной


Специалисты Университета Западной Австралии установили, что первые звезды, образовавшиеся из водородных облаков, которые появились после начала расширения Вселенной, взрывались слишком медленно. Если ранее ученые предполагали, что первые сверхновые были турбулентными, то теперь математический анализ показал, что коллапсирующие звезды, хоть и были мощными, но они не являлись настолько бурными и быстрыми.

После медленного взрыва сверхновой появлялся избыток энергии, который словно «запирался» в отдельных внутренних областях погибающей звезды. Именно в этих точках легкие атомы превращались в тяжелые, в результате чего во Вселенной появились первые атомы железа, серебра, золота и других металлов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Группа Serebro в своем нынешнем составе объявила
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров
Ученые пересмотрели механизм формирования
Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей
Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у
Ольга Бузова заставила Ксению Бородину
Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску
Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что
Археологи обнаружили в шотландском аббатстве
Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во
Алена Водонаева откровенно рассказала об
Ученые рассказали, как регулярное потребление
Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким
В России внедорожники реализованы на сумму больше
«Яндекс» в Лас-Вегасе планирует представить
В Audi представили прототип летающего такси
Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди
Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник
Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер
Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну
Эксперты назвали неожиданные способы
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Просмотреть все новости