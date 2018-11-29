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Ольга Бузова заставила Ксению Бородину признаться, что она любит слушать ее песни

Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина вновь оказались в одной гримерке и разыграли веселую сценку, где певица заставляет свою коллегу признаться, что та слушает ее песни и подсказывала, какая из них больше всего нравится супруге Курбана Омарова.

В Instagram Stories Ольги Бузовой появилась запись со съемок, где она спрашивает Бородину, любит ли та слушать песни из ее нового альбома «Принимай меня», а чтобы не попасть впросак подсказывала Ксении, какие песни она должна назвать.

Ольга Бузова заставила Ксению Бородину признаться, что она любит слушать ее песни

Бузова старательно суфлировала и заставила Бородину признаться, что та больше всего любит песни «Принимай меня» и «Губы».

Ольга Бузова заставила Ксению Бородину признаться, что она любит слушать ее песни

Позже выяснилось, что ведущие таким образом развлекались, чтобы заполнить время до начала съемок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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