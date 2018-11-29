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Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что биологической матерью является ее крестная

Героями очередного эфира телешоу «На самом деле» стала Елизавета Борисенок, жена солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрова. В студии она узнала, что ее биологической матерью является женщина, которую она всю жизнь считала своей крестной.

Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что биологической матерью является ее крестная

Поводом для визита Елизаветы Борисенок на передачу стало желание разобраться в причинах отказа ее мамы Ольги Нарбутис рассказывать правду о том, является ли Елизавета ее кровной дочерью.

После проведения генетической экспертизы было установлено, что вероятность того, что обе женщины приходятся друг другу близкими родственницами, составляет ноль процентов.

В дальнейшем выяснилось, что Елизавету Борисенок родила девушка по имени Светлана, приятельница Ольги Нарбутис. Она вышла замуж за отца Елизаветы Константина, а подруга выступала на свадьбе свидетельницей.

Молодая жена стремилась учиться, мечтала о путешествиях и поездках, поэтому мужчина предпочел Светлане Ольгу. Он ушел к ней жить, а после появления на свет дочери забрал ее в новую семью. Супруги оформили необходимую документацию, и Елизавета стала их общим ребенком.

Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что биологической матерью является ее крестная

На телешоу пришла так же и Светлана, родная мать супруги музыканта. Елизавета Борисенок всегда считала ее своей крестной матерью. Она рассказала, что после случившегося отправилась в США, но там ее жизнь не сложилась. Не раскрывать правду о родстве с девочкой Светлану просила Ольга. Когда Лизе исполнился годик, женщины помирились и решили вместе растить ребенка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25

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