Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что биологической матерью является ее крестная
Героями очередного эфира телешоу «На самом деле» стала Елизавета Борисенок, жена солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрова. В студии она узнала, что ее биологической матерью является женщина, которую она всю жизнь считала своей крестной.
Поводом для визита Елизаветы Борисенок на передачу стало желание разобраться в причинах отказа ее мамы Ольги Нарбутис рассказывать правду о том, является ли Елизавета ее кровной дочерью.
После проведения генетической экспертизы было установлено, что вероятность того, что обе женщины приходятся друг другу близкими родственницами, составляет ноль процентов.
В дальнейшем выяснилось, что Елизавету Борисенок родила девушка по имени Светлана, приятельница Ольги Нарбутис. Она вышла замуж за отца Елизаветы Константина, а подруга выступала на свадьбе свидетельницей.
Молодая жена стремилась учиться, мечтала о путешествиях и поездках, поэтому мужчина предпочел Светлане Ольгу. Он ушел к ней жить, а после появления на свет дочери забрал ее в новую семью. Супруги оформили необходимую документацию, и Елизавета стала их общим ребенком.
На телешоу пришла так же и Светлана, родная мать супруги музыканта. Елизавета Борисенок всегда считала ее своей крестной матерью. Она рассказала, что после случившегося отправилась в США, но там ее жизнь не сложилась. Не раскрывать правду о родстве с девочкой Светлану просила Ольга. Когда Лизе исполнился годик, женщины помирились и решили вместе растить ребенка.
Поводом для визита Елизаветы Борисенок на передачу стало желание разобраться в причинах отказа ее мамы Ольги Нарбутис рассказывать правду о том, является ли Елизавета ее кровной дочерью.
После проведения генетической экспертизы было установлено, что вероятность того, что обе женщины приходятся друг другу близкими родственницами, составляет ноль процентов.
В дальнейшем выяснилось, что Елизавету Борисенок родила девушка по имени Светлана, приятельница Ольги Нарбутис. Она вышла замуж за отца Елизаветы Константина, а подруга выступала на свадьбе свидетельницей.
Молодая жена стремилась учиться, мечтала о путешествиях и поездках, поэтому мужчина предпочел Светлане Ольгу. Он ушел к ней жить, а после появления на свет дочери забрал ее в новую семью. Супруги оформили необходимую документацию, и Елизавета стала их общим ребенком.
На телешоу пришла так же и Светлана, родная мать супруги музыканта. Елизавета Борисенок всегда считала ее своей крестной матерью. Она рассказала, что после случившегося отправилась в США, но там ее жизнь не сложилась. Не раскрывать правду о родстве с девочкой Светлану просила Ольга. Когда Лизе исполнился годик, женщины помирились и решили вместе растить ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25