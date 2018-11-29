Археологи обнаружили в шотландском аббатстве устройство XV века для производства виски
Археологи обнаружили на территории древнего шотландского аббатства устройство для производства виски, которое относится к XV веку. Информацию о сенсационной находке опубликовало издание Daily Mail.
Специалисты убеждены, что с помощью аппарата, найденного в аббатстве Линдорес (королевство Файф) осуществлялась дистилляция – незаменимый процесс в приготовлении алкогольных напитков. Археологи также нашли соответствующую запись, датированную 1494 годом.
Особенности конструкции позволяли проводить обжиг классическим для Средневековья способом. Остатки содержимого внутри аппарата, а именно: древесный уголь, злаковые культуры и керамика, свидетельствуют о том, что он использовался монахами аббатства в первых пробах изготовления ликера – прототипа современного шотландского виски.
Специалисты отметили, что важность сделанного открытия сложно переоценить. Аббатство Линдорес традиционно называют духовным домом всемирно известного шотландского алкогольного напитка, а находка послужила доказательством правильность такого суждения.
Специалисты убеждены, что с помощью аппарата, найденного в аббатстве Линдорес (королевство Файф) осуществлялась дистилляция – незаменимый процесс в приготовлении алкогольных напитков. Археологи также нашли соответствующую запись, датированную 1494 годом.
Особенности конструкции позволяли проводить обжиг классическим для Средневековья способом. Остатки содержимого внутри аппарата, а именно: древесный уголь, злаковые культуры и керамика, свидетельствуют о том, что он использовался монахами аббатства в первых пробах изготовления ликера – прототипа современного шотландского виски.
Специалисты отметили, что важность сделанного открытия сложно переоценить. Аббатство Линдорес традиционно называют духовным домом всемирно известного шотландского алкогольного напитка, а находка послужила доказательством правильность такого суждения.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11