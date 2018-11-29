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Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у которой было двое отцов

Специалисты по изучению насекомых из Австралии описали 10 пчел из одного роя, генетическими родителями которых были одна самка и несколько самцов. Более того, ученые обнаружили еще одну особь, у которой вообще не было матери, лишь двое отцов. Информация об этом опубликована в специализированном издании Biology Letters.

Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у которой было двое отцов

Энтомологи из Сиднейского университета изучали колонию итальянских пчел. В процессе исследования они обнаружили у 11 насекомых проявление гинандроморфизма – аномалии, заключающейся в присутствии в организме одного живого существа генома и внешних характеристик, присущих как женскому, так и мужскому полу. Матерью изучаемых перепончатокрылых была одна матка, она оплодотворялась трутнями и организовала пчелиную семью природным путем.

У 10 из 11 пчел ученые установили сочетание внешних особенностей и генетических данных самки и самцов. У одних особей эксперты обратили внимание на необычную расцветку брюшка, у других – на особенности половой системы, у третьих – на сочетание женских и мужских репродуктивных органов. В отношении генетических данных было определено, что отцами для двух пчел выступали три отца, а для восьми – два.

Однако наибольший интерес для научных деятелей представляла пчела, у которой вообще не было обнаружено генетического материала матери, только двух отцов. Ее внешность ничего не отличало от внешности сородичей, кроме особой раскраски брюшка.

Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у которой было двое отцов

Энтомологи заявили, что это является первым известным науке случаем у перепончатокрылых, когда насекомое появилось на свет путем слияния геномов самцов, без участия самки.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:43

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