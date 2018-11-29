Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у которой было двое отцов





Энтомологи из Сиднейского университета изучали колонию итальянских пчел. В процессе исследования они обнаружили у 11 насекомых проявление гинандроморфизма – аномалии, заключающейся в присутствии в организме одного живого существа генома и внешних характеристик, присущих как женскому, так и мужскому полу. Матерью изучаемых перепончатокрылых была одна матка, она оплодотворялась трутнями и организовала пчелиную семью природным путем.У 10 из 11 пчел ученые установили сочетание внешних особенностей и генетических данных самки и самцов. У одних особей эксперты обратили внимание на необычную расцветку брюшка, у других – на особенности половой системы, у третьих – на сочетание женских и мужских репродуктивных органов. В отношении генетических данных было определено, что отцами для двух пчел выступали три отца, а для восьми – два.Однако наибольший интерес для научных деятелей представляла пчела, у которой вообще не было обнаружено генетического материала матери, только двух отцов. Ее внешность ничего не отличало от внешности сородичей, кроме особой раскраски брюшка.Энтомологи заявили, что это является первым известным науке случаем у перепончатокрылых, когда насекомое появилось на свет путем слияния геномов самцов, без участия самки.