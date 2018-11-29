АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2

Мы уже сообщали, что бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева стала писательницей.

Недавно девушка анонсировала свою книгу под названием "Голая". Там Водонаева много рассказывает про телепроект, про её жизнь после проекта и открывает тайны, о которых раньше никто не знал.

Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2

Например, Алёна поведала про свои отношения с первой любовью из реалити-шоу Степаном Меньщиковым. Почему-то бывшая звезда телестройки уделила этим отношениям немного своего внимания, хоть эти отношения и длились довольно долго.
Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2

Напомним, Меньщиков, несмотря на свою весьма посредственную внешность, встречался на проекте только с самыми эффектными девушками. Самый скандальный (и самый первый) роман за всю историю реалити-шоу он закрутил с Водонаевой. У них всегда присутствовали ссоры и драки, а после чего не менее бурные примирения.

Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2

Затем любовь сошла на нет, но Стёпа не перестал ухаживать за девушками. Позже он строил отношения с Викторией Боней.

После ухода с телестройки Степан сменил много направлений. Меньщиков даже был основателем и ведущим передачи "Спокойной ночи, мужики!" на ДТВ. Позже открыл свой сайт знакомств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во
Алена Водонаева откровенно рассказала об
Ученые рассказали, как регулярное потребление
Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким
В России внедорожники реализованы на сумму больше
«Яндекс» в Лас-Вегасе планирует представить
В Audi представили прототип летающего такси
Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди
Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник
Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер
Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну
Эксперты назвали неожиданные способы
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Jeep отзывает в России 10 транспортных средств
В NASA собираются вернуться на Луну
Родственники Евгения Осина шокированы состоянием
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
Просмотреть все новости