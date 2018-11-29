Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2
Мы уже сообщали, что бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева стала писательницей.
Недавно девушка анонсировала свою книгу под названием "Голая". Там Водонаева много рассказывает про телепроект, про её жизнь после проекта и открывает тайны, о которых раньше никто не знал.
Например, Алёна поведала про свои отношения с первой любовью из реалити-шоу Степаном Меньщиковым. Почему-то бывшая звезда телестройки уделила этим отношениям немного своего внимания, хоть эти отношения и длились довольно долго.
Напомним, Меньщиков, несмотря на свою весьма посредственную внешность, встречался на проекте только с самыми эффектными девушками. Самый скандальный (и самый первый) роман за всю историю реалити-шоу он закрутил с Водонаевой. У них всегда присутствовали ссоры и драки, а после чего не менее бурные примирения.
Затем любовь сошла на нет, но Стёпа не перестал ухаживать за девушками. Позже он строил отношения с Викторией Боней.
После ухода с телестройки Степан сменил много направлений. Меньщиков даже был основателем и ведущим передачи "Спокойной ночи, мужики!" на ДТВ. Позже открыл свой сайт знакомств.
Недавно девушка анонсировала свою книгу под названием "Голая". Там Водонаева много рассказывает про телепроект, про её жизнь после проекта и открывает тайны, о которых раньше никто не знал.
Например, Алёна поведала про свои отношения с первой любовью из реалити-шоу Степаном Меньщиковым. Почему-то бывшая звезда телестройки уделила этим отношениям немного своего внимания, хоть эти отношения и длились довольно долго.
Напомним, Меньщиков, несмотря на свою весьма посредственную внешность, встречался на проекте только с самыми эффектными девушками. Самый скандальный (и самый первый) роман за всю историю реалити-шоу он закрутил с Водонаевой. У них всегда присутствовали ссоры и драки, а после чего не менее бурные примирения.
Затем любовь сошла на нет, но Стёпа не перестал ухаживать за девушками. Позже он строил отношения с Викторией Боней.
После ухода с телестройки Степан сменил много направлений. Меньщиков даже был основателем и ведущим передачи "Спокойной ночи, мужики!" на ДТВ. Позже открыл свой сайт знакомств.