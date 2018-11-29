Алена Водонаева откровенно рассказала об отношениях со Степаном Меньщиковым на Доме-2





Недавно девушка анонсировала свою книгу под названием "Голая". Там Водонаева много рассказывает про телепроект, про её жизнь после проекта и открывает тайны, о которых раньше никто не знал.Например, Алёна поведала про свои отношения с первой любовью из реалити-шоу Степаном Меньщиковым. Почему-то бывшая звезда телестройки уделила этим отношениям немного своего внимания, хоть эти отношения и длились довольно долго.Напомним, Меньщиков, несмотря на свою весьма посредственную внешность, встречался на проекте только с самыми эффектными девушками. Самый скандальный (и самый первый) роман за всю историю реалити-шоу он закрутил с Водонаевой. У них всегда присутствовали ссоры и драки, а после чего не менее бурные примирения.Затем любовь сошла на нет, но Стёпа не перестал ухаживать за девушками. Позже он строил отношения с Викторией Боней.После ухода с телестройки Степан сменил много направлений. Меньщиков даже был основателем и ведущим передачи "Спокойной ночи, мужики!" на ДТВ. Позже открыл свой сайт знакомств.