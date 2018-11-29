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Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на здоровье детей из-за содержания свинца

Американские ученые из университета Северной Каролины выяснили, что кроме экологии и бытовой химии некоторые виды специй могут стать угрозой для здоровья детей. В них содержится небольшое количество свинца, вызывающее различные недуги.
Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на здоровье детей из-за содержания свинца

Продукты с красным перцем и тмином возглавили список экспертов, а дальше сюда вошли кориандр, куркума и ваниль, часто использующиеся в выпечке. Кроме того, специалисты отметили, что данный вид специй может нанести вред организму взрослого человека.

Они заметили, что любители данной продукции страдают от высокого давления и нервных расстройств, а также имеют проблемы с памятью и мышечные боли. Ученые подчеркнули, что 95% специй выращиваются в странах с плохой экологией из-за различных предприятий, а также свинец может добавляться сюда для увеличения массы и улучшения цвета товара во время экспорта.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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