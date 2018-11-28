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Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова запущенную зависимость

Психолог Алексей Рощин изучил личность и поведение певца Филиппа Киркорова и нашел у него запущенную зависимость. По его мнению, известность отразилась на его личности.

Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова запущенную зависимость


Эксперт отмечает, что Киркоров часто является фигурантом громких скандалов. Психолог считает, что это связано с его повышенной самооценкой. У Киркорова Рощин обнаружил синдром, что он выше других людей по статусу и ему позволительно оскорблять других людей.

Звездная болезнь артиста может быть следствием истероидного типа личности и повышенной ранимостью. Эти люди питаются вниманием других и хотят постоянно быть в центре внимания. Когда происходит по-другому, то человек страдает физически и стремится любым способом вернуть внимание к своей персоне.

Данное поведение психолог сравнивает с наркоманией, а в случае с Киркоровым ситуация еще более запутаннее. Из-за славы у артиста повышенный порог к вниманию и ему недостаточно было быть в центре, а нужно, чтобы поклонники были в курсе его жизни. Что касается окружения близких людей, когда нет необходимости быть «звездой», то в это время Киркоров не отличается от обычных людей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:00

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