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Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну Горшкову на фото в Instagram

Поклонники в Сети признаются, что не узнали звезду «Бедной Насти», «Дома с лилиями» и «Двух судеб» актрису Анну Горшкову. Они не сразу узнали ее на фотографиях с премьеры фильма "Проводник", опубликованных в Instagram.
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну Горшкову на фото в Instagram


Представители светской тусовки отмечают, что сперва не поняли, кто идет по красной ковровой дорожке. В комментариях пользователи стали утверждать, что у Анны Горшковой пропала естественная красота, из-за которой ее так сильно полюбили. Некоторые предполагали, что это связано с неудачными уколами красоты и по этой причине лицо актрисы потеряло свежесть. «Чушь пишут блин.. изуродовала себя, вот все дела… жаль..», «Переборщила с косметологией», «такая красивая была,.... увы... сейчас превратилась в уродину», - писали хейтеры.

Нашлись и поклонники, которые стали на защиту Горшковой. Они писали, что такой вид связан с не самой удачной формой бровей и плохим ракурсом. Тем более, что на ее странице в Instagram есть другие фотографии 35-летней актрисы и там можно увидеть ее в прежнем виде. В споры также вмешалась модель Алена Водонаева, которая отметила, что внимательно рассмотрела снимок, но не нашла никаких изменений. «Как была красавицей, так и осталась», - резюмировала Водонаева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

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