Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от Fausto Puglisi за 140 тысяч

Девушка работает в журнале, зарабатывает рекламой в Instagram и так далее. Поэтому многочисленные подписчики Ксюше довольно часто видят её в брендовых дорогих вещах.Вот и накануне Собчак сходила на презентацию модной одежды и сделала совместное фото с финалистками популярного телевизионного реалити-шоу «Холостяк» Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной.Девушки вышли в свет в довольно обычных темных нарядах, но 37-летняя светская львица на столичное мероприятие надела нежный лиловый наряд от популярного бренда Fausto Puglisi. Вещами этого итальянского модного дома пользуются Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и даже Мадонна.Знающие люди отметили, что платье Ксении стоит более 1 800 евро. А если переводить на нашей деньги, то это будет около 140 тысяч рублей.Надо напомнить, что Собчак любит экспериментировать со своим стилем: то она продемонстрируют образ в леопардовых ботинках, то наденет красивое кружевное платье прямо на обнажённое тело, то примерит пуховик, как у популярного рэп-исполнителя Pharaoh.