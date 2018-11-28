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Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от Fausto Puglisi за 140 тысяч

Всем известно, что светская львица и общественный деятель Ксения Собчак человек далеко не бедный.

Девушка работает в журнале, зарабатывает рекламой в Instagram и так далее. Поэтому многочисленные подписчики Ксюше довольно часто видят её в брендовых дорогих вещах.

Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от Fausto Puglisi за 140 тысяч

Вот и накануне Собчак сходила на презентацию модной одежды и сделала совместное фото с финалистками популярного телевизионного реалити-шоу «Холостяк» Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной.

Девушки вышли в свет в довольно обычных темных нарядах, но 37-летняя светская львица на столичное мероприятие надела нежный лиловый наряд от популярного бренда Fausto Puglisi. Вещами этого итальянского модного дома пользуются Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и даже Мадонна.

Знающие люди отметили, что платье Ксении стоит более 1 800 евро. А если переводить на нашей деньги, то это будет около 140 тысяч рублей.

Надо напомнить, что Собчак любит экспериментировать со своим стилем: то она продемонстрируют образ в леопардовых ботинках, то наденет красивое кружевное платье прямо на обнажённое тело, то примерит пуховик, как у популярного рэп-исполнителя Pharaoh.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:18

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