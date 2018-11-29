«Яндекс» в Лас-Вегасе планирует представить беспилотные авто
«Яндекс» в рамках выставки, запланированной на территории Лас-Вегаса, планирует представить беспилотные авто. Презентация транспортных средств состоится в ходе грядущего мероприятия The Global Stage for Innovation.
Данное мероприятие назначили на следующий год. Бренд получил уже лицензию, позволяющую эксплуатировать новые беспилотники в Неваде. Благодаря этому представится возможность управления такими авто в рамках CES 2019. Беспилотные версии «Яндекс» станут тестировать с шестого по одиннадцатое января. На официальном блоге значится, что правительство Татарстана в августе месяце позволило «Яндекс» заниматься разработками беспилотных авто в Иннополисе. Вскоре транспортные средства компании появятся также в Российской Федерации.
«Dni24» накануне сообщали, что автобрендом Jeep проводится отзыв в Российской Федерации десяти транспортных средств.
Данное мероприятие назначили на следующий год. Бренд получил уже лицензию, позволяющую эксплуатировать новые беспилотники в Неваде. Благодаря этому представится возможность управления такими авто в рамках CES 2019. Беспилотные версии «Яндекс» станут тестировать с шестого по одиннадцатое января. На официальном блоге значится, что правительство Татарстана в августе месяце позволило «Яндекс» заниматься разработками беспилотных авто в Иннополисе. Вскоре транспортные средства компании появятся также в Российской Федерации.
«Dni24» накануне сообщали, что автобрендом Jeep проводится отзыв в Российской Федерации десяти транспортных средств.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00