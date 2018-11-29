Знаменитости, объявлявшие о завершении карьеры и позднее передумавшие
Знаменитости объявляют о намерении завершить звёздную карьеру по различным причинам: одни желают посвятить себя семье, другие мотивируют свой уход ухудшением здоровья, третьи просто устали и хотят перелистнуть страницу своей жизни. Однако некоторые из известных людей спустя определённое время передумывают и возвращаются к своей деятельности. О них и пойдёт сегодня речь.
Жан-Поль Бельмондо
Звезда французского кино блистательно воплотил на экране множество острохарактерных персонажей, однако это далось ему дорогой ценой: из-за напряжённого графика съёмок, свойственного актёрской профессии, постоянного недосыпания и нервов в 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенёс инсульт, и это значительно подорвало его жизненные силы.
В начале 2015 года артист заявил, что завершает актёрскую деятельность, но уже через два месяца сообщил о своей готовности продолжать сниматься в фильмах. Несмотря на полную парализованность правой руки, Жан-Поль Бельмондо продолжает ежедневно прогуливаться, общаться с людьми и вести обычный образ жизни. Весной этого года актёр отметил свой 85-летний юбилей.
Фёдор Емельяненко
В июне 2012 года мастер ММА вышел на ринг сразиться с бразильским тяжеловесом Педро Риззо. После победы, которую Фёдор Емельяненко одержал на 2-й минуте I раунда, нокаутировав соперника, спортсмен принял решение завершить карьеру. На тот момент 36-летний мировой чемпион пояснял, что хочет больше внимания уделять воспитанию дочерей.
В июле 2015 года Фёдор Емельяненко объявил о возврате в большой спорт. В окружении спортсмена говорят, что за это время он успел полноценно отдохнуть, набраться сил и полностью восстановиться.
Майкл Фелпс
Американский пловец и единственный 23-кратный олимпийский чемпион в 50-метровом бассейне заявлял о завершении карьеры в 2012 году, после прошедших в Лондоне Олимпийских игр. На тот момент Майклу Фелпсу было 27 лет.
Однако уже в 2014 году он снова стал принимать участие в международных соревнованиях, выиграв на Олимпиаде в Рио 6 медалей – 1 серебряную и 5 золотых. После этого Фелпс опять заявил об уходе из большого спорта – на этот раз уже об окончательном. Чемпион мотивировал своё решение желанием посвятить себя семье и начать новую главу в своей жизни.
Лионель Месси
Аргентинский футболист также в своё время объявлял об окончании карьеры. Причина такого решения заключалась в проигрыше его команды в финале турнира, проходившего в США. Сборная Аргентины тогда уступила первенство чилийским футболистам, а самому Месси не удалось реализовать удар с 11-метровой отметки. «Больше мне нет места в аргентинской сборной. Я так решил», – сделал тогда необдуманное заявление спортсмен, находясь на эмоциях.
Лионель Месси держал своё слово около двух месяцев. За это время он отдохнул, набрался сил – и пересмотрел своё намерение завершить спортивную карьеру, тем более что футболиста уговаривала остаться чуть ли не вся Аргентина. Единственно ради разговора со спортсменом в Барселону прилетал тренер Эдгардо Бауса, которому удалось повлиять на кардинальное решение Месси.
В итоге футболист согласился возвратиться в команду, сказав: «После поражения во время прошлого финала я многое обдумал, серьёзно размышляя над решением оставить сборную. Я очень люблю свою страну и футболку национальной команды. Благодарю всех, кто поддержал меня. Надеюсь, в дальнейшем я их не разочарую».
Жан-Поль Бельмондо
Звезда французского кино блистательно воплотил на экране множество острохарактерных персонажей, однако это далось ему дорогой ценой: из-за напряжённого графика съёмок, свойственного актёрской профессии, постоянного недосыпания и нервов в 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенёс инсульт, и это значительно подорвало его жизненные силы.
В начале 2015 года артист заявил, что завершает актёрскую деятельность, но уже через два месяца сообщил о своей готовности продолжать сниматься в фильмах. Несмотря на полную парализованность правой руки, Жан-Поль Бельмондо продолжает ежедневно прогуливаться, общаться с людьми и вести обычный образ жизни. Весной этого года актёр отметил свой 85-летний юбилей.
Фёдор Емельяненко
В июне 2012 года мастер ММА вышел на ринг сразиться с бразильским тяжеловесом Педро Риззо. После победы, которую Фёдор Емельяненко одержал на 2-й минуте I раунда, нокаутировав соперника, спортсмен принял решение завершить карьеру. На тот момент 36-летний мировой чемпион пояснял, что хочет больше внимания уделять воспитанию дочерей.
В июле 2015 года Фёдор Емельяненко объявил о возврате в большой спорт. В окружении спортсмена говорят, что за это время он успел полноценно отдохнуть, набраться сил и полностью восстановиться.
Майкл Фелпс
Американский пловец и единственный 23-кратный олимпийский чемпион в 50-метровом бассейне заявлял о завершении карьеры в 2012 году, после прошедших в Лондоне Олимпийских игр. На тот момент Майклу Фелпсу было 27 лет.
Однако уже в 2014 году он снова стал принимать участие в международных соревнованиях, выиграв на Олимпиаде в Рио 6 медалей – 1 серебряную и 5 золотых. После этого Фелпс опять заявил об уходе из большого спорта – на этот раз уже об окончательном. Чемпион мотивировал своё решение желанием посвятить себя семье и начать новую главу в своей жизни.
Лионель Месси
Аргентинский футболист также в своё время объявлял об окончании карьеры. Причина такого решения заключалась в проигрыше его команды в финале турнира, проходившего в США. Сборная Аргентины тогда уступила первенство чилийским футболистам, а самому Месси не удалось реализовать удар с 11-метровой отметки. «Больше мне нет места в аргентинской сборной. Я так решил», – сделал тогда необдуманное заявление спортсмен, находясь на эмоциях.
Лионель Месси держал своё слово около двух месяцев. За это время он отдохнул, набрался сил – и пересмотрел своё намерение завершить спортивную карьеру, тем более что футболиста уговаривала остаться чуть ли не вся Аргентина. Единственно ради разговора со спортсменом в Барселону прилетал тренер Эдгардо Бауса, которому удалось повлиять на кардинальное решение Месси.
В итоге футболист согласился возвратиться в команду, сказав: «После поражения во время прошлого финала я многое обдумал, серьёзно размышляя над решением оставить сборную. Я очень люблю свою страну и футболку национальной команды. Благодарю всех, кто поддержал меня. Надеюсь, в дальнейшем я их не разочарую».
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:24