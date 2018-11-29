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В Audi представили прототип летающего такси Pop.Up Next

Разработчики немецкой компании Audi представили прототип летающего такси Pop.Up Next. Испытания транспорта, который может перевозить пассажиров как по земле, так и по воздуху, прошли в Амстердаме.

В Audi представили прототип летающего такси Pop.Up Next


По словам экспертов в сфере пассажирских перевозок, летающее такси может навсегда изменить городскую жизнь и трафик на дорогах крупных городов. Разработчики новинки отметили, что первые беспилотные летающие такси появятся уже в ближайшие 10 лет.

Разработкой автомобиля Audi занимались в сотрудничестве со специалистами авиационной отрасли из Airbus и кузовного ателье Italdesign. Новая концепция предусматривает создание специальной капсулы для пассажиров, которая становится на платформу с колесами для наземного передвижения. Если автомобиль попадает в пробку, то модуль крепится к летательному аппарату с двумя парами винтов, схожему на квадрокоптер. С его помощью пассажир попадет в указанное место.

Для испытания новинки разработчики использовали уменьшенные в четыре раза прототипы модели. Во время тестов Pop.Up Next дрон перенес аппарат по воздуху и установил его на дорогу. После этого беспилотный автомобиль проехал несколько сотен метров.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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