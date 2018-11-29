В Audi представили прототип летающего такси Pop.Up Next





По словам экспертов в сфере пассажирских перевозок, летающее такси может навсегда изменить городскую жизнь и трафик на дорогах крупных городов. Разработчики новинки отметили, что первые беспилотные летающие такси появятся уже в ближайшие 10 лет.Разработкой автомобиля Audi занимались в сотрудничестве со специалистами авиационной отрасли из Airbus и кузовного ателье Italdesign. Новая концепция предусматривает создание специальной капсулы для пассажиров, которая становится на платформу с колесами для наземного передвижения. Если автомобиль попадает в пробку, то модуль крепится к летательному аппарату с двумя парами винтов, схожему на квадрокоптер. С его помощью пассажир попадет в указанное место.Для испытания новинки разработчики использовали уменьшенные в четыре раза прототипы модели. Во время тестов Pop.Up Next дрон перенес аппарат по воздуху и установил его на дорогу. После этого беспилотный автомобиль проехал несколько сотен метров.