АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди версий SUV в Германии

Mitsubishi Eclipse Cross получила статус Off Road Awards. Авто стало на территории Германии лучшим среди версий SUV.

Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди версий SUV в Германии


Транспортное средство было оценено за счёт продвинутой современной полноприводной системы S-AWC. Победители выбирались в тринадцати категориях. Всего насчитывалось 170 претендентов. Организаторами голосования всего было учтено более 43,5 тыс. голосов. Стоит отметить, что за версию Eclipse Cross отдали свои голоса около 9,7 процента опрошенных. На втором месте оказалась версия Audi A6 Аllroad quattro (примерно 9,2 процента). На третьей позиции оказалась Volvo V90 Cross Country (около 8,7 процента). Автомобиль для Российской Федерации представили с системами полного и переднего привода. Авто под капотом имеет полуторалитровую бензиновую «четверку» на 150 лошадок. Она агрегатируется с «механикой» или вариатором.

Цена на версию начинается от 1,428 млн. руб. Номинация «Альтернативная силовая установка» стала удачной для гибридного Outlander PHEV (12,2%). За ним следуют Audi Q7 e-tron quattro и Jaguar I-Pace с показателями в 9,3 и 8,3 процента соответственно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Audi представили прототип летающего такси
Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди
Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник
Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер
Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну
Эксперты назвали неожиданные способы
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Jeep отзывает в России 10 транспортных средств
В NASA собираются вернуться на Луну
Родственники Евгения Осина шокированы состоянием
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за
Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную
Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает
Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за
Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые
Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше,
Просмотреть все новости