Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди версий SUV в Германии





Транспортное средство было оценено за счёт продвинутой современной полноприводной системы S-AWC. Победители выбирались в тринадцати категориях. Всего насчитывалось 170 претендентов. Организаторами голосования всего было учтено более 43,5 тыс. голосов. Стоит отметить, что за версию Eclipse Cross отдали свои голоса около 9,7 процента опрошенных. На втором месте оказалась версия Audi A6 Аllroad quattro (примерно 9,2 процента). На третьей позиции оказалась Volvo V90 Cross Country (около 8,7 процента). Автомобиль для Российской Федерации представили с системами полного и переднего привода. Авто под капотом имеет полуторалитровую бензиновую «четверку» на 150 лошадок. Она агрегатируется с «механикой» или вариатором.Цена на версию начинается от 1,428 млн. руб. Номинация «Альтернативная силовая установка» стала удачной для гибридного Outlander PHEV (12,2%). За ним следуют Audi Q7 e-tron quattro и Jaguar I-Pace с показателями в 9,3 и 8,3 процента соответственно.