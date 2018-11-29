Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник LADA 4x4





В частности, наиболее значимым фактором для приобретения вышеуказанной машины является высокая степень проходимость, обеспеченная короткой базой и системой полного привода. Способствует этому и малый вес внедорожника, готового преодолеть самые сложные препятствия на дорогах. Второй причиной для покупки модели LADA 4x4 является ее низкая стоимость, так как на сегодняшний день автомобиль в трехдверной модификации обходится всего за 504 тысячи рублей.Также эксперты указывают компактные габариты в качестве преимущества, так как остальные конкуренты не готовы предложить повышенную проходимость ввиду своих размеров кузова. Владелец LADA 4x4 сможет припарковать автомобиль даже в самых неудобных местах, где остальные модели не поместятся. Четвертой причиной обозначен недорогой ремонт, так как все комплектующие и запчасти обходятся значительно дешевле, чем у иномарок. Также эксперты озвучили в качестве преимущества широкие возможности по улучшению и тюнингу данного автомобиля.