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Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC

Известный автомобильный бренд Ferrari выполнил для своего частного заказчика уникальную модификацию спайдера SP3JC, который в дальнейшем официально представили ограниченной публике.

Особенностью предложенного спайдера является то, что он выполнен в единственном экземпляре, тем самым имея эксклюзивное исполнение, недоступное для остальных покупателей. Исполнением улучшенного автомобиля занимались опытные специалисты ведущего подразделения Special Projects, которые берутся за самые смелые проекты, где не смогут справиться другие профессионалы. В сети уже активно распространены официальные снимки новинки Ferrari SP3JC, однако производитель умалчивает о технических параметрах.

Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC


Вместе с тем инсайдеры указывают, что при создании данного спайдера Ferrari SP3JC применили отдельные компоненты таких мощных версий, как F12berlinetta и 812 Superfast. Не исключено, что в дальнейшем параметры мотора окажутся известны, но пока производитель выдерживает тайну. Стоимость эксклюзивного спайдера до сих пор не раскрывают в интересах анонимного покупателя. Эксперты не исключают, что похожую модификацию смогут исполнит в серийной модели, однако это состоится в далеком будущем.



 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 00:00

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