Эксперты назвали неожиданные способы использования старого смартфона
Эксперты IT-индустрии по итогам исследования назвали неожиданные способы использования старого смартфона. Если устройство перестало удовлетворять запросы пользователя, то его не стоит выбрасывать, ведь он может пригодиться в самых неожиданных ситуациях.
Старый гаджет может стать заменителем дорогостоящей камеры видеонаблюдения для слежения за детьми или домашними любимцами. Для этого необходимо установить специальное программное обеспечение, поставить гаджет на зарядку и подключить его к беспроводному интернету.
Кроме того, старый смартфон можно использовать в автомобиле в качестве навигатора, что актуально для любителей путешествия на машине. Для этого достаточно установить приложение Google Maps или любой другой аналог и настроить его.
Для любителей чтения девайс заменит электронную книгу. В память гаджета можно закачать интересующиеся книги и наслаждаться ими в дороге или в свободное время.
Также при отсутствии флэшки ее может заменить смартфон. Старое устройство в таком случае становится хранилищем различных файлов, документов, музыки или фото.
Ну и старый гаджет можно продолжать использовать лишь для общения с родными, а новый смартфон по работе. Или наоборот.
Старый гаджет может стать заменителем дорогостоящей камеры видеонаблюдения для слежения за детьми или домашними любимцами. Для этого необходимо установить специальное программное обеспечение, поставить гаджет на зарядку и подключить его к беспроводному интернету.
Кроме того, старый смартфон можно использовать в автомобиле в качестве навигатора, что актуально для любителей путешествия на машине. Для этого достаточно установить приложение Google Maps или любой другой аналог и настроить его.
Для любителей чтения девайс заменит электронную книгу. В память гаджета можно закачать интересующиеся книги и наслаждаться ими в дороге или в свободное время.
Также при отсутствии флэшки ее может заменить смартфон. Старое устройство в таком случае становится хранилищем различных файлов, документов, музыки или фото.
Ну и старый гаджет можно продолжать использовать лишь для общения с родными, а новый смартфон по работе. Или наоборот.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00