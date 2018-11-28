АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

В Москве разработали рацион для космонавтов корабля «Федерация» с защитой от радиации

В Москве ученые разработали новый полноценный рацион для экипажа космонавтов, которые будут доставлять грузы и людей на орбиту Земли в корабле нового поколения под названием «Федерация». Вся пища защищена от радиоактивного излучения. Об этом заявила директор отдела космического питания НИИ Людмила Павлова.
В Москве разработали рацион для космонавтов корабля «Федерация» с защитой от радиации

По ее словам, рацион космонавт значительно расширен. Количество продуктов достигает девяносто, их можно кушать в холодном виде. Этого хватит, чтобы экипаж из 4 человек, питаясь три раза в день, включая один свободный прием пищи, смог на протяжении 9 дней получать не меньше 3000 Ккал в сутки. В списке новинок можно найти напитки кофе, чай, различные консервы и гарниры. Космонавтов порадует наличие мармелада и сушеных фруктов, а также напитки с высоким содержанием витаминов. Отличительным моментом, как подчеркнула Павлова, является то, что все продукты питания содержат компоненты, которые без труда выводят из организма человека радиоактивные нуклиды.

Людмила Павлова также отметила, что сотрудники Бирюлевского завода создадут образец нового меню, который в РКК «Энергия» будет испытывать. Затем он пройдет корректировку, и следующим шагом станет уже полноценное испытание в полете, которое намечено на 2023 год.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Jeep отзывает в России 10 транспортных средств
В NASA собираются вернуться на Луну
Родственники Евгения Осина шокированы состоянием
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за
Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную
Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает
Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за
Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые
Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше,
Уральские купцы могли принести в Европу пандемию
Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото
Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы
Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и
Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для
Андрей Макаревич возобновил кулинарное шоу «Смак»
Серийное производство внедорожников проекта
Просмотреть все новости