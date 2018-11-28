В Москве разработали рацион для космонавтов корабля «Федерация» с защитой от радиации





По ее словам, рацион космонавт значительно расширен. Количество продуктов достигает девяносто, их можно кушать в холодном виде. Этого хватит, чтобы экипаж из 4 человек, питаясь три раза в день, включая один свободный прием пищи, смог на протяжении 9 дней получать не меньше 3000 Ккал в сутки. В списке новинок можно найти напитки кофе, чай, различные консервы и гарниры. Космонавтов порадует наличие мармелада и сушеных фруктов, а также напитки с высоким содержанием витаминов. Отличительным моментом, как подчеркнула Павлова, является то, что все продукты питания содержат компоненты, которые без труда выводят из организма человека радиоактивные нуклиды.Людмила Павлова также отметила, что сотрудники Бирюлевского завода создадут образец нового меню, который в РКК «Энергия» будет испытывать. Затем он пройдет корректировку, и следующим шагом станет уже полноценное испытание в полете, которое намечено на 2023 год.