Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп фронтальную камеру





В устройстве применили мощный датчик Sony IMX576, позволяющий делать качественные снимки в любое время суток, независимо от освещения. Также сообщается, что новый смартфон обзавелся 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 точек. Более привлекательный дизайн девайсу придает то, что дисплей занимает около 90,8 процентов площади лицевой стороны новинки Realme U1.Основная камера смартфона получила сдвоенный механизм, состоящий из модулей на 13 и 2 мегапикселей. Разработчики оснастили данную модель мощным восьмиядерным процессором Helio P70 и 4 гигабайтами оперативной памяти в топовой комплектации. Однако клиенты смогут приобрести и более упрощенную модификацию с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гибатайми постоянной памяти. Устройство функционирует на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, но в дальнейшем не исключают обновление до новой версии. Приобрести новинку смартфона станет возможным уже с 5 декабря по цене от 170 долларов.