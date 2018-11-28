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Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на Анастасию Волочкову

Наталья Штурм опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый видеоролик, в котором показала пародию на Анастасию Волочкову. Певица снялась на пляже в океанской воде топлес, пытаясь выполнить балетное движение.
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на Анастасию Волочкову

Наталья Штурм снова заставила поклонников говорить о себе. Знаменитость предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь рукой, отдыхая на пляже. Многие тут же принялись писать комплименты, описывая свои чувства к звезде и признаваться в любви. Другие же выступили с критикой. Они снова указали на возраст писательницы и её неподобающее поведение. Кроме того, некоторые предположили, что данный видеоролик наверняка снимал сын Арсений, что вызвало ещё большую волну негодования среди фолловеров. Помимо этого люди осудили исполнительницу и за то, что в таком виде она показала пародию на Анастасию Волочкову.
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на Анастасию Волочкову

Тем не менее, фанаты знаменитости постарались не дать кумира в обиду. Они попытались объяснить её обидчикам их неправоту, приводя сравнения со знаменитой балериной отмечая, Наталья Штурм лишь выделила характерные черты танцовщицы. Некоторые добавили, в скором времени в Сети непременно должен появиться пост Волочковой с ответным видео к хозяйке страницы.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:56

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