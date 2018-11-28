Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором Лиза и Гарри читают рэп

В комментарии к видео пародист рассказал историю о том, как оно появился. Оказывается, выступление юного рэп-исполнителя в одном из эфиров телепередачи «Лучше всех!» настолько впечатлило Лизу и Гарри, что они сами захотели предстать в образах рэперов. По словам Максима Галкина, дети сами сочинили текст, сами прочитали, и сами остались довольны результатами своего творчества.Подписчики высоко оценили видеоролик. В своих комментариях они написали, что Лиза и Гарри, несомненно, талантливые дети, пожелали им удачи, а также посоветовали знаменитому папе пригласить их на свое детское шоу.