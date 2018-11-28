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Светлана Лобода показала фанатам в Instagram необычное упражнение для разогрева связок

Светлана Лобода пару недель назад вернулась на сцену, так как недавно она перенесла операцию на почке. Исполнительница песен выложила в своем аккаунте Instagram запись, где продемонстрировала фолловерам упражнения для разогрева связок.

Светлана Лобода показала фанатам в Instagram необычное упражнение для разогрева связок


На видео запечатлено, как знаменитость разогревает голосовые связки, дыша в такт аккомпанементу. Под роликом звезда написала – «Дыши, Светик, дыши», добавив, что это упражнение она делает за пятнадцать минут до репетиции. Пост знаменитости в течение суток собрал свыше 220 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев. Подписчики отметили, что Светлана Лобода является настоящим трудоголиком. Ранее певица рассказывала журналистам, что каждый день она вместе с опытным педагогом работает над своим вокалом.

Недавно интернет издание сообщало, что в Instagram Stories Светланы Лободы появилось фото с шестимесячной дочкой Тильдой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:52

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